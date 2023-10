Die Besatzung auf Chinas Raumstation Tiangong wird regelmäßig gewechselt. (Xinhua)

Die Kapsel des Raumschiffs "Shenzhou 16" wurde von einem großen Fallschirm abgebremst und landete in der Nähe des Weltraumbahnhofs Jiuquan in der Wüste Gobi, wie auf Livebildern des chinesischen Staatsfernsehens zu sehen war.

Die drei Astronauten waren am 30. Mai ins All gestartet. Vor ihrer Rückkehr zur Erde war am vergangenen Donnerstag eine neue dreiköpfige Crew zur Raumstation "Tiangong" aufgebrochen. Es war der zweite Crewwechsel seit der vollständigen Inbetriebnahme der Station Anfang des Jahres.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.