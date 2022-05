Menschen stehen vor dem abgebrannten dreistöckigen Geschäftshaus in Neu-Delhi in Indien (Naveen Sharma/SOPA Images via ZU/dpa)

Der Eigentümer des Hauses und die beiden Inhaber der darin ansässigen Firma werden verdächtigt, Brandvorschriften missachtet zu haben. Das Feuer war am Freitag in dem dreistöckigen Geschäftsgebäude ausgebrochen. Als Ursache wird ein Kurzschluss vermutet. Nach Angaben des örtlichen Feuerwehrchefs hatte das Gebäude weder ein Sicherheitszertifikat noch eine Brandschutzausrüstung. Indiens Regierungschef Modi sprach den Familien der Opfer sein Beileid aus. Die Behörden kündigten Entschädigungen an.

Unfälle und Brände kommen in Indien relativ häufig vor und fordern oft viele Opfer. Meist sind schlechte Brandschutzvorrichtungen, veraltete elektrische Anlagen und fehlende Notausgänge die Ursache.

