Eine Demonstration zur Freilassung der gekidnappten "Christian Aid Ministeries"-Mitglieder auf Haiti (Joseph Odelyn/AP)

Die US-Hilfsorganisation "Christian Aid Ministries" teilte mit, die Freigelassenen seien in Sicherheit und schienen in guter Verfassung zu sein. Mitte Oktober waren in dem Karibikstaat 17 Missionare und Angehörige von einer kriminellen Bande verschleppt worden. Zwei waren bereits im November freigekommen, weitere zwölf Menschen sind noch in der Gewalt der Entführer. Bis auf einen Kanadier handelt es sich um US-Amerikaner, zur Gruppe gehörten auch fünf Kinder.

Diese Nachricht wurde am 06.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.