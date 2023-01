Seit September vergangenen Jahres gehen die Menschen im Iran auf die Straße. (AP)

Die drei Frauen wurden in das Ewin-Gefängnis in Teheran gebracht, wie die iranische Zeitung "Etamad" berichtete. Weitere Angaben gibt es nicht. Laut dem Komitee zum Schutz für Journalisten in New York wurden während der Proteste im Iran bereits mehr als 90 Medienschaffende verhaftet. Etwa die Hälfte von ihnen sei inzwischen auf Kaution freigelassen worden.

Seit September vergangenen Jahres gehen die Menschen im Iran auf die Straße. Sie fordern mehr Rechte für Frauen und lehnen sich gegen die Unterdrückung der Regierung auf.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.