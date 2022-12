Kommentar zum WM-Abschluss

Der Emir von Katar überreicht Lionel Messi im Beisein von FIFA-Präsident Gianni Infantino einen Bischt. (IMAGO / PA Images / IMAGO / Mike Egerton)

Drei Könige auf einem Bild. Der Emir von Katar, der FIFA-Chef und der beste Fußballer der Erde. Es ist ein ikonischer Moment, als Katars Herrscher Tamim Lionel Messi kurz vor der Pokalübergabe den Bisht anlegt, ein festliches Gewand in der arabischen Welt.

Was die einen als Ehrerbietung des Emirs an den König des Fußballs verstehen, ist vor allem eins: Sportswashing in Perfektion - das perfekte Bild zur katarischen Image-Politur. Die lebende Legende, der WM-Pokal und das traditionelle Gewand: Für immer fotografisch verbunden.

36 Jahre hat Argentinien darauf gewartet und jetzt trägt Messi, endgültig auf einer Stufe mit Maradona angekommen, den WM-Pokal und ist dabei gehüllt in einen schwarzen Umhang über dem himmelblauen Trikot. Damit ist dieser historische Moment für alle Zeiten mit Gastgeber Katar verbunden. Es ist aus Gastgeber-Sicht der perfekte Schlusspunkt für dieses mit großem Abstand teuerste und umstrittenste Turnier der Geschichte.

Der Skandal war die Vergabe 2020

Niemals hätte die WM in dieser Form stattfinden dürfen! Korruption und sportpolitische Winkelzüge machten sie möglich. Das ist inzwischen so klar und nicht neu wie sonst nur die Tatsache, dass die FIFA natürlich wieder einmal die beste WM aller Zeiten gesehen haben will. Was auch sonst, schließlich sprudeln die Einnahmen höher als die ertragreichsten Gas- und Ölquellen des Emirats.

Die WM war keine Skandal-WM, der Skandal war die Vergabe 2010. Perfekt und in ungeahnter Tiefenschärfe macht dieses Turnier jedoch noch einmal deutlich, was ohnehin Vielen klar war. Es geht nur noch ums Geld. Die FIFA hat die Gelddruckmaschine noch einmal auf Hochtouren angeschmissen. Man feiert sich für Rekordumsätze, plant mit einer Verdopplung in den kommenden Jahren.

Die alte FIFA-Gleichung gilt: Mehr Umsatz gleich mehr Geld zum Verteilen gleich Machtsicherung für die Zukunft. Eine Zukunft, die mit noch mehr Teams und Spielen daherkommt, weiteren großen Turnieren und dementsprechend auch noch mehr Geld.

Wenig Aufmerksamkeit für die Menschenrechte

Bilanzgefährdend sind alle unangenehmen Themen und Schlagzeilen. Deshalb fallen viele Worte über Quoten- und Einnahmen-Rekorde, umso weniger über Menschenrechte im Gastgeberland, Entschädigung der vielen Gastarbeiter und der Angehörigen, die ihre Liebsten in Katar verloren haben. Wie viele Menschen bei der WM-Vorbereitung ihr Leben ließen, wird sich niemals klären lassen.

Das sportlich wohl beste Endspiel der WM-Geschichte ist der Schlusspunkt eines aus Gastgeber-Sicht perfekten Monats voller Hochglanz-Bilder, die um die Welt gingen. Wie authentisch das Ganze ist, steht auf einem anderen Blatt.

Der große Scheinwerfer der Weltöffentlichkeit wird jetzt über Katar wieder abgeschaltet, umso mehr ist es unsere Pflicht, regelmäßig das Emirat und die sooft selbst angepriesenen Verbesserungen in den Blick zu nehmen und zu überprüfen und natürlich auch die FIFA in ihrer grenzenlosen Gier nicht aus dem Blick zu verlieren.

Messi als Botschafter für Katar und Saudi-Arabien

Denn das Geld jedenfalls vereint die drei Könige dieser WM dann auch noch ein weiteres Mal. Noch schneller als die FIFA kann nur das Emirat Reichtum vermehren und Lionel Messi, der spielt nicht nur beim Katar-Klub Paris St. Germain, sondern ist auch hochdotierter Tourismus-Botschafter von Nachbarland Saudi-Arabien, das in zwei Jahren gerne den Zuschlag für die WM 2030 bekommen würde.

Drei Könige in Katar: der Emir, Infantino und Messi. Sie bringen aber nicht Gold, Weihrauch und Myrrhe, sondern Gold, Gold und nochmal Gold.