Frankreich und Belgien

Heimkehrende Menschen, die nach ihrer Vertreibung aus der Hauptstadt Kigali, im Juli 1994 wieder in ihre Häuser zurückkehren durften. (picture-alliance / dpa / epa AFP)

In Paris verurteilte ein Geschworenengericht einen heute 68-jährigen Mann zu 24 Jahren Haft. Seine Anwälte kündigten an, in Berufung zu gehen. Der frühere Gynäkologe, der seit 1994 im Südwesten Frankreichs lebt, bestreitet alle Vorwürfe. In Brüssel wurden zwei Männer aus Ruanda des Völkermords schuldig gesprochen. Das Strafmaß soll bald verkündet werden. Ihnen droht lebenslange Haft.

1994 hatte die damalige Regierung Ruandas zum Massenmord an der Volksgruppe der Tutsi aufgerufen. Zwischen April und Juli wurden etwa 800.000 Menschen getötet.

Diese Nachricht wurde am 20.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.