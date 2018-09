Deutschland will einer Staatengruppe aus zwölf osteuropäischen EU-Mitgliedern beitreten.

Das kündigte Außenminister Maas bei einem Treffen in der rumänischen Hauptstadt Bukarest an. Der Beitritt Deutschlands zur sogenannten Drei-Meere-Initiative sei ein Zeichen neuer deutscher Ost-Politik und damit auch ein wichtiges Signal an die Europäische Union, dass man sich nicht nur dem Westen öffne, so der Außenminister.



Maas nimmt erstmals als Vertreter Deutschlands an der Konferenz teil. Polen und Kroatien hatten die Initiative 2015 ins Leben gerufen. Sie soll Länder zwischen den drei Meeren Ostsee, Adria und Schwarzes Meer vereinen. Die zwölf Mitgliedstaaten wollen unter anderem gemeinsame Interessen bei Infrastrukturprojekten und bei der Energieversorgung durchsetzen.