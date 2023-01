Das sogenannte "Bradley Fighting Vehicle" (BFV) ist ein mittelschwer gepanzertes Infanteriefahrzeug der US-Armee. (AFP / DELIL SOULEIMAN)

Nach Angaben des Weißen Hauses sollen die Militärhilfen einen Umfang von rund drei Milliarden US-Dollar haben. Es handele sich um die bislang größte Lieferung militärischer Mittel seit Beginn des russischen Angriffskriegs, hieß es. Neben Schützenpanzern vom Typ Bradley würden auch weitere Waffensysteme geliefert. Informationen dazu will das Pentagon morgen nennen.

Die Bundesregierung konkretisierte unterdessen die angekündigte Lieferung von "Marder"-Schützenpanzern an die Ukraine. Es gehe um etwa 40 Kampffahrzeuge, mit denen ein Bataillon ausgestattet werden könne, teilte Regierungssprecher Hebestreit in Berlin mit. Demnach erfolgt die Lieferung noch im ersten Quartal dieses Jahres. Die russische Botschaft in Berlin verurteilte die geplanten Lieferungen als weiteren Schritt hin zu einer Eskalation. Deutschland und der Westen hätten an einer friedlichen Lösung offenkundig kein Interesse.

