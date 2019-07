Der 16-jährige US-Amerikaner Kyle "Bugha" Giersdorf hat bei der ersten Fortnite-Weltmeisterschaft den Einzeltitel gewonnen.

Der E-Sportler setzte sich in sechs Spielen durch und erhält drei Millionen US-Dollar Preisgeld. Der beste deutsche Profi war der 16-jährige Jan "fwexy" Kaur auf Rang 31. Das Turnier fand im Arthur Ashe Stadium in Flushing Meadows statt, das als Austragungsort der US Open bekannt ist. Den Finalisten war allein durch die Qualifikation, an der fast 40 Millionen Spieler teilgenommen hatten, 50.000 Dollar sicher.



Besser als in den Solo-Finals war es für einen Deutschen in den Duo-Finals am Samstag gelaufen: Der 15-Jährige Fabian "Derox" Real holte gemeinsam mit seinem Teamkollegen Calum "itemm" MacGillivray aus Schotttland Platz acht. Die beiden teilen sich 375.000 Dollar Preisgeld.



Fortnite ist ein sogenanntes „Battle-Royale"-Spiel. 100 Spieler sind gleichzeitig auf einer Karte, auf der sie Ausrüstung, Waffen und Rohstoffe sammeln. Der spielbare Bereich wird im Spielverlauf immer kleiner. Wer am Ende überlebt, hat die Runde gewonnen.