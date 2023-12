Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen mutmaßliche Hamas-Mitglieder. (picture alliance / dpa / Uli Deck)

Das teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit. Es handelt sich dabei um die am Donnerstag in Berlin festgenommenen Männer. Ihnen wird vorgeworfen, nach Waffen gesucht zu haben, die für mögliche Anschläge auf jüdische Einrichtungen in Europa bereitgehalten werden sollten.

Ein vierter Verdächtiger aus den Niederlanden kommt den Angaben zufolge erst später im Rahmen eines Auslieferungsverfahrens nach Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 16.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.