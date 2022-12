Bundestag (IMAGO / Political-Moments)

Das Parlament wählte den Juristen Martin Eifert in den Ersten und Rhona Fetzer sowie Thomas Offenloch in den Zweiten Senat des Gerichts. Sie ersetzen die ausscheidenden Richterinnen Susane Baer und Monika Herrmanns sowie Richter Peter Huber. Die Ämter in Karlsruhe werden je zur Hälfte von Bundestag und Bundesrat gewählt. Ihre Amtszeit ist auf 12 Jahre begrenzt.

Der Bundestag billigte mit der Stimmenmehrheit der Koalition auch einen Gesetzentwurf zum besseren Schutz für sogenannte Whistleblower in Behörden und Unternehmen. Die Novelle sieht unter anderem vor, dass für solche Hinweisgeber Meldestellen geschaffen werden müssen. Auch soll es möglich sein, Hinweise anonym zu übermitteln. Laut einer entsprechenden EU-Richtlinie hätte das Gesetz eigentlich schon im Dezember vergangenen Jahres in nationales Recht umgesetzt werden müssen.

Diese Nachricht wurde am 16.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.