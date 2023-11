Migrationsdebatte

Wie lässt sich die gefährliche Überfahrt von Migranten über das Mittelmeer verhindern? In der Debatte fordern jetzt auch drei SPD-Abgeordnete Asylverfahren außerhalb Europas. (picture alliance / dpa / Oliver Weiken)

Darin fordern sie, dass in sicheren Drittstaaten sogenannte Migrationszentren als, Zitat, "Anker- und Anlaufpunkt für Schutzsuchende" eingerichtet werden. Erst nach der Bearbeitung ihrer Anträge sollten Asylberechtigte in EU-Länder geflogen werden, so dass sie nicht mehr in maroden Booten über das Mittelmeer kommen müssten.

Zusammenarbeit mit UNO-Flüchtlingskommissariat und EU

Castellucci, Schwabe und Funke schlagen laut „Spiegel“ vor, die in Drittstaaten ausgelagerten Asylverfahren in Zusammenarbeit mit dem Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen und der EU zu organisieren. Alle humanitären und menschenrechtlichen Standards müssten in diesen Einrichtungen gewahrt bleiben. Zudem müsse die Rechtsstaatlichkeit garantiert sein. Niemand dürfe gegen seinen Willen in den neu zu schaffenden Einrichtungen festgehalten werden.

Die Initiatoren des Papiers zählen nicht zur konservativen Strömung der SPD. Schwabe ist Beauftragter der Bundesregierung für Religions- und Weltanschauungsfreiheit, Castellucci Beauftragter für Kirchen und Religionsgemeinschaften seiner Fraktion.

Scholz und Faeser skeptisch

Zuletzt hatten bereits der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst von der CDU sowie FDP-Fraktionschef Dürr gefordert, Asylverfahren außerhalb der EU abzuwickeln. Bundeskanzler Scholz und Bundesinnenministerin Faeser, beide SPD, äußerten sich skeptisch.

