Die 2G-Regel im Einzelhandel soll als erstes fallen - manche Bundesländer wie das Saarland haben die Vorschrift ohnehin schon außer Vollzug gesetzt. (Oliver Dietze/dpa)

"Bis zum kalendarischen Frühjahrsbeginn sollen die weitreichenden Einschränkungen des gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens schrittweise zurückgenommen werden", heißt es in dem Text. An "niedrigschwelligen Basisschutzmaßnahmen" wie dem Masken-Tragen wollen Bund und Länder aber festhalten. Der Bundestag solle die rechtliche Grundlage dafür schaffen, dass die Länder die entsprechenden Maßnahmen ergreifen könnten. Insbesondere in Innenräumen sowie in Bussen und Bahnen sollten weiterhin Masken getragen werden.

Erster Schritt: Zugang zum Einzelhandel ohne Kontrollen

In einem ersten Schritt würden der Zugang zum Einzelhandel bundesweit für alle Personen ohne Kontrollen sowie private Zusammenkünfte für Geimpfte und Genesene mit mehr Teilnehmern erlaubt. Ab dem 4. März kämen weitere Lockerungen hinzu. So könnten Gastronomie und Übernachtungsbetriebe auf die 3G-Regel umgestellt werden. So könnten auch Ungeimpfte wieder in Restaurants und Hotels gehen, wenn sie einen aktuellen Test haben.

Für Clubs und Diskotheken würde dem Papier zufolge dann die 2G-Plus-Regel gelten. Geimpfte oder Genesene könnten dann mit aktuellem Test Zugang erhalten, oder mit Boosterimpfung. Ähnliches könnte auch für Großveranstaltungen beschlossen werden. Welche Höchstgrenzen dafür gelten sollen, ist noch unklar.

Ab dem 20. März entfielen schließlich alle tiefgreifenden Schutzmaßnahmen, wie etwa verpflichtende Homeoffice-Regelungen.

Diese Nachricht wurde am 14.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.