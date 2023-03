Grubenunglück mit drei Toten in Spanien (Joan Mateu Parra / AP / Joan Mateu Parra)

In einer Kaligrube in Súria rund 75 Kilometer nordwestlich von Barcelona gab es einen Erdrutsch. Die drei Arbeiter wurden in etwa 900 Metern Tiefe verschüttet, als sie Messungen durchführten. Nach Angaben des Fernsehsenders RTVE hätte es eine weitaus schlimmere Tragödie geben können. Ohne die Messarbeiten wären zum Zeitpunkt des Unglücks 200 bis 300 Bergmänner unter Tage gewesen, hieß es.

In Spanien gibt es schon seit vielen Jahren scharfe Kritik an den Arbeits- und Sicherheitsbedingungen in den Gruben.

Diese Nachricht wurde am 09.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.