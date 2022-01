Im Sudan halten die Demonstrationen gegen die Machtübernahme durch das Militär an. (Archivbild) (AP Photo/Marwan Ali)

Wie ein der Opposition nahestehendes Ärzte-Komitee mitteilte, seien zwei Menschen in der Hauptstadt Khartum und einer in der Stadt Wad Madani durch Schüsse getötet worden. Die sudanesischen Behörden haben wiederholt bestritten, dass scharfe Munition eingesetzt wird. In Khartum hatten sich tausende Menschen versammelt, um für eine zivile Regierung zu demonstrieren. Die Polizei setzte Tränengas gegen die Demonstrierenden ein. Auch in mehreren anderen Städte kam es laut Augenzeugen zu Protesten.

Sudans oberster General al-Burhan hatte im Oktober den Ausnahmezustand verhängt und die Übergangsregierung abgesetzt.

