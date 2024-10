Rauch steigt auf, während Rettungsteams und Polizeiwagen am Anschlagsort eintreffen. (Uncredited/IHA/AP/dpa)

Die Gefechte dauerten an, hieß es. Die türkische Rundfunkbehörde verhängte eine Nachrichtensperre. Medienberichten zufolge waren auf dem Gelände Schüsse und eine Explosion zu hören. Auch von einer Geiselnahme ist die Rede. Mitarbeiter des Unternehmens am Stadtrand von Ankara seien in Sicherheit gebracht worden, hieß es. Aufnahmen von Sicherheitskameras, die im türkischen Fernsehen ausgestrahlt wurden, zeigten mehrere mit Sturmgewehren bewaffnete Angreifer. Auf Agenturbildern ist zudem zu sehen, wie dichter Rauch über dem Gelände aufsteigt.

Das Unternehmen mit dem Namen "Türkische Luft- und Raumfahrt" (Übersetzung) - kurz TUSAS - ist eine Tochtergesellschaft der staatlichen türkischen Agentur für Verteidigungsindustrie. Es entwickelt unter anderem Kampfflugzeuge und Drohnen, darunter "KAAN", das erste nationale Kampfflugzeug des Landes.

In Istanbul findet in dieser Woche eine Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrtmesse statt, an der rund 1.000 türkische und internationale Unternehmen teilnehmen.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.