Nach ukrainischen Angaben zielte der Angriff auf die Ölraffinerie von Rjasan. Der Angriff folgte auf einen der längsten und schwersten russischen Luftangriffe auf die Ukraine gestern und vorgestern. Allein in Kiew wurden bisher 24 Tote aus einem zerstörten Wohnblock geborgen, wie der Katastrophenschutz mitteilte.
Unterdessen tauschten Russland und die Ukraine jeweils 205 Kriegsgefangene aus. Der Austausch war Bestandteil der Vereinbarung einer mehrtägigen Feuerpause über die russischen Feiern zum Sieg über Nazi-Deutschland am 9. Mai.
Diese Nachricht wurde am 15.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.