Ukraine-Krieg
Drei Tote bei ukrainischen Angriffen in Rjasan

Bei einem ukrainischen Drohnenangriff sind nach russischen Behördenangaben in der Stadt Rjasan mindestens drei Menschen getötet und zwölf verletzt worden. Zwei Wohnblocks und ein Industriebetrieb seien beschädigt worden, teilte der Gouverneur der Region südöstlich von Moskau mit.

    Blick auf Rjasan, Russland
    Rjasan liegt rund 200 km südöstlich von Moskau am Fluss Oka (Archivbild). (imago stock&people /Alexander Ryumin /TASS )
    Nach ukrainischen Angaben zielte der Angriff auf die Ölraffinerie von Rjasan. Der Angriff folgte auf einen der längsten und schwersten russischen Luftangriffe auf die Ukraine gestern und vorgestern. Allein in Kiew wurden bisher 24 Tote aus einem zerstörten Wohnblock geborgen, wie der Katastrophenschutz mitteilte.
    Unterdessen tauschten Russland und die Ukraine jeweils 205 Kriegsgefangene aus. Der Austausch war Bestandteil der Vereinbarung einer mehrtägigen Feuerpause über die russischen Feiern zum Sieg über Nazi-Deutschland am 9. Mai.
    Diese Nachricht wurde am 15.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.