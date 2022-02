Der Hamburger Fischmarkt mit der Fischauktionshalle ist während des Sturmtiefs Ylenia überschwemmt. (picture alliance/dpa)

In Sachsen-Anhalt bei Südharz starb ein 55-jähriger Mann auf einer Landstraße. Ein Baum sei durch den starken Wind auf den Wagen des Mannes gefallen, teilte die Polizei mit. Auch im niedersächischen Landkreis Uelzen starb ein 37-jähriger Mann, als ein Baum auf sein Fahrzeug stürzte. Ein weiterer Autofahrer starb im niedersächischen Landkreis Osnabrück, als sein Anhänger im Sturm auf die Gegenfahrbahn kam.

In zehntausenden Haushalten fiel zeitweise der Strom aus - vor allem in Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Bayern. Wegen des Sturms dauern die Ausfälle im Fernverkehr der Deutschen Bahn im Norden Deutschlands deutlich länger als zunächst angekündigt. Der Zugverkehr sei voraussichtlich bis Samstag "bundesweit beeinträchtigt", schrieb die Bahn auf Twitter. Bahnreisenden steht für Informationen die kostenlose Hotline unter 08000 99 66 33 zur Verfügung. Auch im Flugverkehr kam es zu Einschränkungen.

Höchste Wetterwarnstufe in Großbritannien

Auch im Ausland kam es wegen des Orkantiefs zu Todesfällen. In Polen starben zwei Baustellenarbeiter und zwei weitere wurden verletzt, als der Sturm in Krakau einen Kran umwarf. Ein weiterer Mann wurde im Westen Polens von einem Baum erschlagen, der auf sein Auto stürzte. In Tschechien etwa waren mehr als 300.000 Haushalte ohne Strom. Für Großbritannien haben die Metereologen die höchste Wetterwarnstufe ausgerufen. Für den Südwesten Englands und die Südküste von Wales wird in vielen Gebieten mit Überschwemmungen gerechnet.

Weiteres Orkantief steht bevor

Am Mittag und Abend wird bereits ein neues Orkantief erwartet, dann mit Böen von bis zu 135 Kilometern pro Stunde an der Nord- und Ostseeküste. Wegen der Gefahr herabstürzender Äste und Gegenstände sollte sich möglichst niemand im Freien aufhalten.

