Angriff auf Stadtfest

Drei Tote und vier Schwerverletzte in Solingen

In der Stadt Solingen in Nordrhein-Westfalen hat es bei einer Messerattacke drei Tote und vier Schwerverletzte gegeben. Das teilte die Polizei in Düsseldorf mit. Der Angriff ereignete sich auf der 650-Jahr-Feier der Stadt.