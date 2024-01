Dieses Foto von Planet Labs PBC zeigt eine als Tower 22 bekannte Militärbasis im Nordosten Jordaniens (Aufnahme von Oktober 2023). (Planet Labs PBC via AP / dpa-bildfunk)

Dort habe man gemeinsam mit amerikanischen Soldaten bei der Bekämpfung des Terrorismus und an der Sicherung der Grenze zusammengearbeitet, meldete die jordanische Nachrichtenagentur Petra. Der britische Außenminister Cameron forderte den Iran zur Deeskalation in der Region auf. Zuvor hatte das Weiße Haus mitgeteilt, dass drei US-Soldaten bei einem Drohnenangriff getötet und zahlreiche weitere verletzt worden seien. Präsident Biden machte dafür von Teheran unterstützte Milizen verantwortlich und kündigte Vergeltung an. Der Iran dementierte inzwischen jegliche Verstrickung in den Anschlag.

Von wo aus die Attacke erfolgte, ist noch nicht bekannt. Es ist das erste Mal seit Beginn des Gaza-Kriegs, dass US-Soldaten im Nahen Osten durch einen feindlichen Angriff getötet wurden.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.