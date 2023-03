Erneut hat es in Tel Aviv einen Anschlag gegeben. (Roland Holschneider, dpa)

Nach Angaben des behandelnden Krankenhauses schwebt einer der Verletzten in Lebensgefahr. Das israelische Fernsehen berichtete, der palästinensische Täter sei von Polizisten erschossen worden. Es handele sich um ein 23 Jahre altes Mitglied der im Gazastreifen herrschenden Hamas. Der Anschlag ereignete sich, während zahlreiche Menschen auch in Tel Aviv gegen die kontroverse Justizreform in Israel demonstrierten.

Die Lage in Israel und den Palästinensergebieten ist seit längerem sehr angespannt. Zuletzt hatten israelische Soldaten nahe Dschenin im Westjordanland drei militante Palästinenser in einem Fahrzeug erschossen.

