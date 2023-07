Nach offiziellen Angaben wurden bei einem Raketeneinschlag in ein Hochhaus in der Millionenstadt Dnipro mindestens drei Menschen verletzt. Medien berichteten zudem von Einschlägen in Saporischschja. Zuvor waren nach Darstellung örtlicher Behörden Raketenteile in der südrussischen Großstadt Taganrog nahe der Grenze zur Ukraine niedergegangen. Dabei seien mindestens 15 Menschen verletzt worden. Das russische Verteidigungsministerium machte dafür die Ukraine verantwortlich. Diese äußerte sich nicht direkt, sondern sprach von der Unfähigkeit der russischen Flugabwehr.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.