Einer der Männer kann nach Angaben des Gerichts in Brunswick nach 30 Jahren Haft Bewährung beantragen. Er hatte die Szene, in der die tödlichen Schüsse auf Arbery abgefeuert wurden, gefilmt. Die Männer hatten Arbery im Februar 2020 in einem Vorort von Brunswick mit zwei Autos verfolgt. Sie gaben an, ihn für einen Einbrecher gehalten zu haben.

Der Fall war politisch aufgeladen. Arberys Tod führte - zusammen mit dem des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis - zu landesweiten Anti-Rassismus-Protesten. Für Empörung sorgte zudem, dass die Justiz erst aktiv wurde, als das Video des Vorfalls Monate später publik wurde.

