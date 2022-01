Das Atomkraftwerk Brokdorf in Schleswig-Holstein (imago images/Chris Emil Janßen)

Es handelt sich um die Atommeiler Brokdorf und Grohnde in Norddeutschland sowie Gundremmingen C in Bayern. Damit gibt es hierzulande nur noch drei Kernkraftwerke, die in Betrieb sind. Diese werden in einem Jahr heruntergefahren. Festgelegt wurde dies mit dem Ausstiegsgesetz der damaligen schwarz-gelben Bundesregierung nach der Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima 2011.

Neben den Atomkraftwerken sollten im Rahmen des Kohleausstiegs auch drei kleinere Braunkohlekraftwerke in Nordrhein-Westfalen vom Netz gehen.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.