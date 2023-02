Rettung einer Person aus den Trümmern eines eingestürzten Hauses in der Türkei. (picture alliance / AA / Arif Hudaverdi Yaman)

Ein 14-Jähriger und zwei erwachsene Männer konnten aus einem eingestürzten Wohnhaus in der Stadt Antakya geborgen werden, wie die türkische Regierung mitteilte. Gestern waren bereits zwei Frauen aus Trümmern gerettet worden. Menschen können in der Regel etwa 72 Stunden ohne Wasser überleben. Die nun Geretteten müssten demnach auf irgendeine Weise Flüssigkeit in den Trümmern aufgenommen haben.

Bei den Beben im Süden der Türkei und dem Norden Syriens sind nach bisherigen Erkenntnissen rund 44.000 Menschen ums Leben gekommen.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.