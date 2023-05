Das meldet das iranische Justizportal Misan. Den drei Männern wurde zur Last gelegt, in Isfahan zwei Angehörige der Basij Milizen und einen Polizisten getötet zu haben. Vor wenigen Tagen hatte der Oberste Gerichtshof die Todesurteile gegen Saleh Mirhaschemi, Madschid Kasemi und Said Jakobi bestätigt. Bis zuletzt hatten sich Menschenrechtler und Angehörige dafür eingesetzt die Vollstreckung zu verhindern. Nach Angaben von Amnesty International wurden die Geständnisse der Beschuldigten unter Folter erzwungen.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.