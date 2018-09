Etwa eine halbe Million Syrer haben ihr Leben verloren, mehr als jeder Zweite ist auf der Flucht und weite Teile Syriens liegen in Schutt und Asche. Präsident Assad war es das wert, um die Herrschaft seiner Familie über das Land auf viele weitere Jahre zu sichern. Die Aufständischen sind weitgehend geschlagen, sie und ihre Unterstützer im Ausland haben den Konflikt verloren.

Jetzt geht es nur noch um die Provinz Idlib, die letzte Hochburg der Rebellen. Etwa drei Millionen Menschen leben dort, die Hälfte davon Binnenflüchtlinge. Sie stecken zwischen Baum und Borke fest: Auf der einen Seite das Assad-Regime, unter dem viele nicht leben wollen. Auf der anderen Seite die Jihadisten, die Idlib dominieren und gegen die sich viele Menschen dort immer wieder aufgelehnt haben, Milizen, von denen mindestens eine auch international als Terrororganisation geführt wird. Was tun gegen diese Terrorgefahr?

Türkei versucht zu vermitteln

Assad hat eine Drohkulisse aufgebaut und Truppen und Militärgerät an die Front verlegt. Er scheint die Geduld zu verlieren und unbedingt angreifen zu wollen. Doch die Kosten einer großangelegten Offensive wären fürchterlich: Zahllose Menschen wären mit dem Tod bedroht, Tausende dürften versuchen, vor der Gewalt zu fliehen, die Vereinten Nationen warnen vor einer humanitären Katastrophe.

Fast schon verzweifelt versuchten deshalb türkische Diplomaten in den vergangenen Wochen, bei Russen und Iranern für einen Aufschub der Offensive zu werben. Die Türken haben Kontakte zu verschiedenen Milizen in Idlib und bemühen sich, mit Zuckerbrot und Peitsche die Ultras zu isolieren, sie von den vielleicht etwas weniger radikalen Kämpfern zu trennen. Das ist ein schwieriges Unterfangen und recht kompliziert. Und bisher können die Türken da nicht auf nennenswerte Erfolge verweisen. Dennoch gibt es keine bessere Lösung für das Problem Idlib. Was die Türken versuchen, ist es wert, fortgesetzt zu werden. Nur so lassen sich - vielleicht, hoffentlich - viele Menschenleben schonen.

Das nächste Kapitel der syrischen Tragödie

Die Präsidenten Russlands, des Iran und der Türkei haben uns nach ihrem Treffen in Teheran nicht wissen lassen, worauf genau sie sich in Sachen Idlib verständigt haben. Verschiedene Äußerungen russischer und iranischer Vertreter in letzter Zeit lassen aber hoffen, dass es mittlerweile auch in Moskau und in Teheran ein Bewusstsein dafür gibt, was ein Großangriff auf Idlib für die etwa drei Millionen Menschen dort bedeuten würde.

Auch nach dem Gipfel werden syrische Regierungskräfte ihre Angriffe auf Ziele in Idlib fortsetzen. Wie lang die Leine ist, an die die Russen Assad in dieser Sache in Teheran vielleicht gelegt haben, dürfte sich in den kommenden Tagen zeigen. Dann wird das nächste Kapitel der syrischen Tragödie geschrieben.