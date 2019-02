Russland erwartet vom Syrien-Gipfel mit der Türkei und dem Iran neue Impulse in den Bemühungen um Frieden in dem Bürgerkriegsland.

Zum Auftakt der Gespräche in Sotschi am Schwarzen Meer erklärte Präsident Putin, das Treffen werde die Stabilisierung Syriens voranbringen. Sein türkischer

Kollege Erdogan sagte, die Integrität des Landes könne nicht gewährleistet werden, solange die Kurdenmiliz YPG in der Region östlich des Euphrats präsent sei. Ankara strebe an, dort eine Sicherheitszone zu erreichten und werde sich in dieser Frage mit Moskau abstimmen, betonte Erdogan.



Russland und der Iran unterstützen im Bürgerkrieg den syrischen Präsidenten Assad, die Türkei dagegen die Opposition.