Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsident Macron haben sich positiv über die von China in Aussicht gestellten Klimaziele geäußert.

Regierungssprecherin Demmer teilte in Berlin mit, beide hätten es in einer Videokonferenz mit Staatschef Xi Jinping begrüßt, dass Peking auch zu kurzfristigen Anpassungen der Einsparziele für Treibhausgase bereit sei. Zudem habe Xi das Ziel seines Landes bekräftigt, noch vor dem Jahr 2060 CO2-neutral zu werden. Nach Angaben des chinesischen Staatsfernsehens erklärte der Staatschef seine Bereitschaft, die Kooperation mit Deutschland und Frankreich in Klimafragen auszubauen.



Das Dreier-Gespräch fand knapp eine Woche vor dem virtuellen Klimagipfel statt, zu dem US-Präsident Biden eingeladen hat.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.