Österreich, Tschechien und die Slowakei haben sich in einer gemeinsamen Erklärung gegen die Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan gewandt.

Der tschechische Ministerpräsident Babis sagte nach einem Treffen mit den Regierungschefs Kurz und Heger, in Europa sei - Zitat - "wirklich kein Platz mehr für sie". Die drei EU-Staaten hätten sich darauf verständigt, den Menschen in Afghanistan selbst zu helfen. Bei dem Gespräch auf Schloss Lednice in Südmähren stellten die Länder sich damit im Kern hinter die Position der meisten EU-Innenminister, die lediglich ehemalige Ortskräfte aufnehmen wollen.



Die europäische Migrations-Kommissarin Johannson warnte bereits vor einer humanitären Katastrophe in Afghanistan.

