Andrzej Duda, Olaf Scholz und Emmanuel Macron (v.l.n.r.) (Hannibal Hanschke/Reuters/dpa)

Zugleich forderten Bundeskanzler Scholz, Präsident Macron und Präsident Duda den Kreml zu einem substanziellen Dialog über die Sicherheit in Europa auf. In ihrer Erklärung nach einem Treffen im Kanzleramt bekräftigten die drei Staats- und Regierungschefs am späten Abend, dass jede militärische Aggression Russlands gegen die Ukraine massive Konsequenzen nach sich ziehen werde.

Macron war im Anschluss an Vermittlungsgespräche in Moskau und Kiew nach Berlin gereist. Scholz hatte am Montag in Washington mit US-Präsident Biden gesprochen. Das Treffen mit Duda diente nun der Abstimmung innerhalb der Europäischen Union.

Im Westen gibt es angesichts des russischen Truppenaufmarschs im Grenzgebiet zur Ukraine große Sorgen vor einer Invasion. Moskau bestreitet, solche Pläne zu verfolgen.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.