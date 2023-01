Bezahlter Urlaub oder nicht? (picture alliance / Zoonar | Channel Partners)

Demnach bleibt es bei einer Verjährungsfrist von drei Jahren. Das Bundesarbeitsgericht entschied diesmal anders als in einem ähnlichen Verfahren im Dezember, als es die Verjährungsfrist in bestehenden Arbeitsverhältnissen aufgehoben hatte - und zwar für den Fall, dass die Arbeitgeber ihre Beschäftigten nicht auf ihre Urlaubsansprüche hingewiesen hatten. Damit wurde eine EuGH-Entscheidung in deutsches Recht umgesetzt.

Mit dem aktuellen Urteil sorgten die Erfurter Richter für eine Klarstellung im deutschen Urlaubsrecht. Manche Arbeitgeber hatten nach der Entfristung eine Klageflut wegen der Bezahlung offener Urlaubsansprüche aus seit Jahren beendeten Arbeitsverhältnissen befürchtet.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.