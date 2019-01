Der FDP-Vorsitzende Lindner hat seine Forderung bekräftigt, den Solidaritätszuschlag bis Anfang kommenden Jahres abzuschaffen.

Lindner sagte auf dem Dreikönigstreffen seiner Partei in Stuttgart, bei den Jamaika-Sondierungen habe sich die Union immer hinter Zahlen versteckt, jetzt verstecke sie sich hinter der SPD. Er sei gespannt, wie die Union dies löse. Mit Blick auf die künftige Regierungsbildung forderte der FDP-Chef indirekt den Rückzug von Bundeskanzlerin Merkel. Er betonte, was an der Spitze der Union richtig sei, könne an der Spitze des Staates nicht falsch sein. Deutschland brauche einen Aufbruch und keine Zwischenphase, in der nichts mehr gestaltet werde.