Die deutschen Bobfahrerinnen Jessica Degenhardt (r) und Cheyenne Rosenthal jubeln im Ziel. (Martin Schutt / dpa / Martin Schutt)

Bei den Frauen fuhr Anna Berreiter zum Titel, Platz zwei ging an Julia Taubitz vor Dajana Eitberger, die am Freitag im Sprint gesiegt hatte. Im Doppelsitzer holten Toni Eggert/Sascha Benecken und Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal jeweils Gold. Beide Doppel hatten auch schon in den Sprint-Wettbewerben triumphiert. Die Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt holten Silber.

"Es ist eine Riesenlast abgefallen jetzt, weil das Training war doch ziemlich schwierig. Wir wussten, wir haben nur eine Chance, wenn wir da zweimal perfekt performen", sagte Eggert, der mit Partner Beneken zum fünften WM-Titel in Serie fuhr.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.