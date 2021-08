Bundespräsident Steinmeier reist heute für einen dreitägigen Besuch nach Tschechien.

Er wird in Prag Gespräche unter anderem mit Staatspräsident Zeman und mit Ministerpräsident Babis führen. Steinmeier will dabei nach Angaben des Bundespräsidialamts die enge Partnerschaft und Nachbarschaft mit Tschechien würdigen. Zwischen den Ländern pendeln täglich rund 50.000 Menschen. Für beide Seiten war es eine einschneidende Erfahrung, als in der Hochphase der Corona-Pandemie die Grenze geschlossen war. Auch um auf den Wert offener Grenzen in Europa hinzuweisen, nimmt Steinmeier nicht wie üblich bei seinen Auslandsreisen ein Flugzeug der Bundeswehr, sondern fährt mit dem Zug nach Prag und wieder zurück. Es ist das erste Mal, dass er eine Auslandsreise komplett mit dem Zug unternimmt.

Diese Nachricht wurde am 25.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.