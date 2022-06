Der diesjährige G7-Gipfel stand ganz im Zeichen des Ukraine-Kriegs. (IMAGO/Future Image/Hübner)

Bei einer letzten Arbeitssitzung am Vormittag geht es um die "multilaterale und digitale Ordnung" - auch mit Blick auf den G20-Gipfel großer Industrie- und Schwellenländer im November in Indonesien. Zu diesem Treffen hat auch Russlands Präsident Putin sein Kommen angekündigt.

Bundeskanzler Scholz hat sich in diesem Zusammenhang zurückhaltend

zu Forderungen geäußert, wegen einer möglichen Anwesenheit von

Putin nicht zum G20-Gipfel nach Indonesien zu reisen. Man werde über die Teilnahme kurz vor dem Gipfel entscheiden, sagt Scholz im ZDF. Man dürfe dieses Format nicht torpedieren.

Einhellig verurteilt wurde gestern in Elmau der Raketenangriff auf das Einkaufszentrum in der ukrainischen Stadt Krementschuk, bei dem 16 Menschen starben. Putin und die Verantwortlichen würden dafür Rechenschaft ablegen müssen, hieß es in einer Erklärung der Gipfelteilnehmer am Montagabend.