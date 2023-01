Papstbegräbnis

Der emeritierter Papst Benedikt XVI. wird in einer Zeremonie in Rom beigesetzt. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Ritus Sargschließung

Die erste Zeremonie begann gestern Abend im Petersdom mit der Sargschließung begonnen. Daran nahmen unter anderen der Zeremoniar, der Erzpriester von Sankt Peter sowie mehrere Kardinäle und der Privatsekretär des verstorbenen Ex-Papstes, Erzbischof Georg Gänswein, teil. Zunächst wurde die Pontifikats-Urkunde, das sogenannte Rogitum, verlesen. Es enthält wichtige Stationen aus dem Leben und Wirken des Verstorbenen. Das Rogitum wird dann von den Anwesenden unterschrieben.

Im Anschluss sieht der Ritus die Verhüllung des Gesichts des Verstorbenen mit einem Tuch vor. Vor der Schließung des Sarges werden Münzen und Medaillen aus den Pontifikatsjahren sowie das Rogitum zu dem Verstorbenen in den Sarg aus Zypressenholz gelegt.

Die Messfeier

Mit dem feierlichen Gesang "Requiem aeternam dona ei, Domine" (Die ewige Ruhe gib ihm, Herr) beginnt um 9.30 Uhr auf dem Petersplatz der zweite Akt: Die Messfeier für den Toten in Anwesenheit des geschlossenen Sarges. Sie wird von Papst Franziskus gehalten. Zehntausende Gläubige werden erwartet.

Die überwiegend auf Latein gehaltene Messe unterscheidet sich nur wenig von einer "normalen" Messfeier für Verstorbene. Vom Requiem für den im Amt verstorbenen Vorgänger Johannes Paul II. unterscheidet sich das Requiem für Benedikt bei den Lesungen. So wird nicht die Stelle aus dem Johannes-Evangelium vorgelesen, bei der Jesus den Petrus fragt: "Liebst du mich?" und Petrus am Ende den Hirtenauftrag für die Kirche erhält. Stattdessen wird die Stelle aus dem Lukas-Evangelium gelesen, in der Jesus einem der mit ihm hingerichteten Verbrecher verspricht, dass er noch am selben Tag mit ihm im Paradies sein wird. Danach folgt die Predigt von Papst Franziskus.

Begräbnis

Am Ende der Messe, das etwa um 11 Uhr erwartet wird, leitet der Ritus der Aussegnung und Verabschiedung (Ultima Commendatio et Valedictio) über zum dritten und letzten Teil der Feierlichkeiten, dem eigentlichen Begräbnis. Begleitet vom Gesang "In paradisum deducant te Angeli" (zum Paradiese mögen Engel dich geleiten) wird der Sarg in die Grotten unter dem Petersdom getragen. Dort wird Benedikt im früheren Grab von Johannes Paul II. beigesetzt. Hier sind nur wenige Kardinäle, der Zeremoniar sowie der Privatsekretär anwesend.

Begleitet von Psalmengesängen wird der Sarg zunächst versiegelt. Er wird dann in einen Zinksarg gegeben, der sofort verschweißt und ebenfalls mit Siegeln versehen wird. Der Zinksarg wiederum wird in einen weiteren Holzsarg gelegt, der dann schließlich in die Grablege hinabgelassen wird.

