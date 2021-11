Österreich geht ab Montag in den Lockdown und eine Impfpflicht ab Februar ist beschlossen. (dpa/Roland Schlager)

Die Menschen dürfen nur noch aus triftigem Grund ihr Zuhause verlassen. Erlaubt sind der Gang zur Arbeit, das Einkaufen für den täglichen Bedarf oder auch der Aufenthalt im Freien zur Erholung. Die Schulen bleiben offen. Eltern können selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder in den Unterricht schicken.

Der landesweite Lockdown soll am 13. Dezember für Geimpfte und Genesene enden. Für Ungeimpfte dauert er auf unbestimmte Zeit an. Am Samstag waren in Wien zehntausende Menschen aus Protest gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Österreich liegt über 1.000 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.