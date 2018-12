In Dresden haben etwa 19.000 Menschen die traditionelle weihnachtliche Vesper an der Frauenkirche gefeiert.

Die Veranstaltung ist nach Angaben der Organisatoren der größte regelmäßig unter freiem Himmel stattfindende Gottesdienst in Deutschland. Dabei riefen Sachsens Ministerpräsident Kretschmer und Sachsens evangelischer Landesbischof Rentzing zu einem respektvollen und friedlichen Miteinander auf. Kretschmer betonte, auch in Zukunft werde man in Sachsen auf den Zuzug von Menschen aus anderen Kulturen angewiesen sein. Der Bischof appellierte an alle, für ein friedliches Miteinander einzustehen sowie Streit, Neid und Unfrieden hinter sich zu lassen.