Eine Woche vor der Landtagswahl in Sachsen haben in Dresden zehntausende Menschen für eine offene und solidarische Gesellschaft demonstriert.

Sie folgten einem Aufruf des Bündnisses #unteilbar. Die Veranstalter sprachen von etwa 35.000 Teilnehmern. Sachsens Integrationsministerin Köpping sagte bei der Auftaktkundgebung, man wolle zeigen, dass sich in Sachsen viele Menschen mit denjenigen solidarisierten, die ihre Heimat aufgrund von Krieg und Terror hätten verlassen müssen. Zugleich betonte sie, es gehe ein wichtiges Zeichen über die Grenzen Sachsens hinaus. Zu der Demonstration waren auch zahlreiche Bundespolitiker angereist, darunter Finanzminister Scholz. - In Sachsen wird ebenso wie in Brandenburg am 1. September ein neuer Landtag gewählt.