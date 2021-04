Die AfD hat ihren Bundesparteitag in Dresden mit Beratungen über das Bundestagswahlprogramm fortgesetzt.

Fünfeinhalb Monate vor der Wahl wollen die knapp 600 Delegierten das Programm beschließen, in das gestern mit deutlicher Mehrheit die Forderung nach einem Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union aufgenommen wurde. In dem Leitantrag für das Programm war ein Austritt dagegen nur als Option aufgeführt gewesen. Der Parteivorsitzende Meuthen hatte ebenso wie Fraktionschef Gauland für eine Ablehnung der Änderung geworben.



Die AfD positionierte sich auch mit einer Corona-Resolution, in der ein Ende des Lockdowns gefordert wird. Gestern entschieden die Delegierten außerdem, noch keine Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl zu bestimmen. Darüber sollen zu einem späteren Zeitpunkt die Mitglieder entscheiden.

Diese Nachricht wurde am 11.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.