Die AfD hat sich auf ihren Bundesparteitag in Dresden gegen den Familiennachzug für Flüchtlinge ausgesprochen.

Die Delegierten beschlossen, eine entsprechende Verschärfung in ihr Wahlprogramm aufzunehmen. Der Leitantrag der Parteispitze hatte die Formulierung 'Familiennachzug zu Anerkannten nur unter strengen Bedingungen' vorgesehen. Nach kontroverser Debatte heißt es nun, dass jeglicher Familiennachzug abgelehnt werde. Zudem will die Partei Möglichkeiten für eine Liberalisierung des Waffenrechts prüfen. Insbesondere soll der bislang selten vergebene Waffenschein für besonders gefährdete Personen leichter zugänglich gemacht werden, heißt es in einem Antrag, der an einen Parteiausschuss verwiesen wurde.



Die AfD will noch heute ihr Programm für die Bundestagswahl im September beschließen. Gestern wurde darin bereits die Forderung nach einem Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union aufgenommen. Außerdem positionierte sich die Partei mit einer Corona-Resolution, in der ein Ende des Lockdowns gefordert wird.

Diese Nachricht wurde am 11.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.