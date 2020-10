Nach der Festnahme eines Syrers im Zusammenhang mit dem tödlichen Messerangriff auf zwei Touristen in Dresden hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen übernommen.

Der 20-Jährige soll noch heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Der Mann war gestern Abend gefasst worden. Er steht im Verdacht, vor gut zwei Wochen in der Dresdner Innenstadt zwei Männer aus Nordrhein-Westfalen mit einem Messer attackiert zu haben. Einer von ihnen erlag später seinen Verletzungen in einem Krankenhaus. Bundesjustizministerin Lambrecht erklärte, das schreckliche Tötungsdelikt in Dresden habe nach dem Stand der Ermittlungen einen islamistischen Hintergrund.

