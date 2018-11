Bundespräsident Steinmeier hat in Dresden eine Ausstellung über Rassismus besucht.

Das Staatsoberhaupt diskutierte darüber anschließend mit Schülerinnen und Schülern. Im Laufe des Tages reist Steinmeier weiter nach Chemnitz. Dort sind Gespräche mit Gastwirten und anderen Bürgern geplant. Nach Angaben des Bundespräsidialamts will er mit ihnen über Vielfalt, Zuwanderung und Sicherheit sprechen, aber auch darüber, was verfassungsfeindlicher Hetze und Hass entgegengesetzt werden kann.



In Chemnitz war Ende August ein Mann getötet worden. Tatverdächtig sind zwei Iraker und ein Syrer. Nach der Tat kam es zu fremdenfeindlichen Ausschreitungen in der Stadt. Im Oktober wurde zudem ein jüdisches Restaurant angegriffen und in einem türkischen Lokal Feuer gelegt.