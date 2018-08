Der Demonstrant, der am Rande einer Pegida-Demonstration in Dresden gegen Filmaufnahmen von ZDF-Reportern vorging, ist nach Angaben des Sächsischen Innenministeriums ein Mitarbeiter des Landeskriminalamtes.

Er sei bei dem Geschehen nicht im Dienst gewesen, sondern habe als Privatperson an der Versammlung teilgenommen, heißt es in einer Mitteilung. Über mögliche Konsequenzen werde das LKA entscheiden, wenn der Vorgang geklärt sei und der Betroffene zu den Vorkommnissen angehört worden sei.



Innenminister Wöller von der CDU erklärte, für jeden Bürger gelte das Recht auf freie Meinungsäußerung. Allerdings erwarte er von Bediensteten seines Ressort korrektes Verhalten, auch wenn sie sich privat in der Öffentlichkeit äußerten.



Der LKA-Mitarbeiter hatte sich vergangene Woche in Dresden an einer Kundgebung der AfD und der islam- und ausländerfeindlichen Pegida-Bewegung beteiligt. Er verwahrte sich gegen Filmaufnahmen eines ZDF-Kameramannes und rief die Polizei. Die Kontrolle durch die Beamten dauerte eine Dreiviertelstunde. Der Fall löste bundesweit Kritik aus und wurde als Eingriff in die Pressefreiheit gewertet. Auch Sachsens Ministerpräsident Kretschmer geriet in die Kritik. Er twitterte, alleine die Polizei habe sich seriös verhalten.