In Dresden sind mehrere Tausend Menschen gegen eine Pegida-Veranstaltung auf die Straße gegangen.

Die Pegida-Bewegung will am Nachmittag ihren fünften Jahrestag mit einer Demonstration in der Dresdener Innenstadt feiern. Ein Bündnis aus Gewerkschaften, Studenten, Flüchtlingsorganisationen und Parteien hatte zum Protest dagegen aufgerufen. Pegida stehe für Hass, Rassismus, Diskriminierung und Hetze, erklärten die Organisatoren der Gegendemonstration. Geplant waren drei Demonstrationszüge, eine gemeinsame Kundgebung und ein Friedensgebet. Erwartet wird auch Dresdens Oberbürgermeister Hilbert, FDP. Am Mittag sprachen die Veranstalter von mindestens 4.000 Teilnehmern.