Nach dem Einsatz der sächsischen Polizei gegen ein ZDF-Fernsehteam in Dresden hat der Deutsche Journalistenverband von der sächsischen Regierung Konsequenzen gefordert.

Die Vorgänge müssten aufgearbeitet werden, sagte DJV-Chef Überall in Berlin. Die Journalisten waren in Dresden von einem Pegida-Demonstranten bedrängt und von Polizisten anschließend festgehalten worden. Später stellte sich heraus, dass der Mann ein Mitarbeiter des Landeskriminalamts Sachsen ist. Den Einsatzkräften wurde wegen ihres Vorgehens gegen die Journalisten unter anderen ein Eingriff in die Pressefreiheit vorgeworfen.



Der Innenausschuss des sächsischen Landtags will heute Innenminister Wöller, CDU, zu den Vorgängen befragen.