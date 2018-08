Nach den Vorfällen um ein ZDF-Kamerateam sieht der Hamburger Professor für Polizeiwissenschaften, Behr, Verbesserungspotenzial in der Ausbildung der Beamten.

Behr sagte im Deutschlandfunk, zwar werde überall das Grundgesetz, die Strafprozessordnung und das Kunsturhebergesetz gelehrt. Es könne aufgrund unterschiedlicher Schwerpunktsetzung allerdings sein, dass nicht jeder Einsatzpolizist über die Rechte der Medien genauestens informiert sei. Mit Blick auf den konkreten Vorfall am Rande einer Pegida-Demonstration in Dresden sagte Behr, möglicherweise sei das Verhalten der Polizisten nicht geschickt und nicht angemessen gewesen. Dennoch könne er grundsätzlich nachvollziehen, wie die Beamten gehandelt hätten.



Der Dresdner Polizeipräsident Kretzschmar hatte gestern nach einem Gespräch mit dem ZDF erklärt, ihm sei unverständlich, dass die Klärung durch die Polizei nach dem Vorwurf eines Demonstranten so lange gedauert habe. Der Vorfall soll gründlich aufgearbeitet werden. Die Polizisten hatten das Kamerateam rund 45 Minuten festgehalten.



Auch aus Stuttgart wurde gestern ein Vorfall gemeldet, bei dem Journalisten durch die Polizei bei ihrer Arbeit behindert wurden. Dort wollten Reporter über einen Info-Stand der rechtsextremen "Identitären Bewegung" berichten. Die Polizei habe gegenüber den Journalisten erklärt, dass ihre Pressefreiheit in diesem Moment ende, teilte die Gewerkschaft Verdi mit. Sie forderte Aufklärung vom baden-württembergischen Innenminister Strobel.