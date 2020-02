Mit einem Festakt ist die Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden nach langjähriger Sanierung wiedereröffnet worden.

Bundestagspräsident Schäuble erinnerte in seiner Rede an die Bedeutung der Kunst für den europäischen Gedanken. In Dresden stehe man einem europäischen Kulturerbe gegenüber. Kunst und Kultur seien ein einigendes Band. Hier lägen die gemeinsamen Wurzeln der vielfältigen europäischen Kulturen, betonte Schäuble.



Das Gebäude des Architekten Gottfried Semper wurde zwischen 2013 und 2019 für knapp 50 Millionen Euro saniert. In der neu arrangierten Dauerausstellung sind nun 700 Bilder zu sehen und erstmals 420 Skulpturen. Die Galerie zählt weltweit zu den bedeutendsten Kunstsammlungen.