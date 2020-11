In Zusammenhang mit dem Einbruch in das Grüne Gewölbe in Dresden sind drei Tatverdächtige festgenommen worden. Sie würden im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt, teilte die Staatsanwaltschaft Dresden mit. Den Beschuldigten würden schwerer Bandendiebstahl und Brandstiftung in zwei Fällen vorgeworfen.

Der Zugriff sei nach Razzien im Berliner Stadtteil Neukölln erfolgt. Wie die Sächsische Polizei auf Twitter mitteilte, wurden insgesamt 18 Objekte in der Hauptstadt durchsucht. Aktuell seien mehr als 1.600 Beamte im Einsatz. Neben Einsatzkräften aus Sachsen seien auch Spezialeinsatzkräfte des Bundes und mehrerer andere Bundesländer beteiligt. Im Zentrum des Einsatzes stehe "die Suche nach den entwendeten Kunstschätzen und möglichen Beweismitteln wie Speichermedien, Bekleidungsstücken und Werkzeugen".



Bei einem der spektakulärsten Einbrüche der vergangenen Jahrzehnte hatten Einbrecher im November 2019 aus dem berühmten Grünen Gewölbe in Dresden Kunstschätze von großem Wert gestohlen. Sie waren durch ein Fenster in das Grüne Gewölbe im Residenzschloss der sächsischen Hauptstadt eingedrungen. Binnen Minuten stahlen sie aus einer Ausstellungsvitrine historischen Juwelenschmuck. Anschließend flohen sie mit einem Auto, das sie später in Brand setzten. Wie der Einbruch trotz eines abgestimmten Sicherheitskonzepts gelingen konnte, ist noch immer unklar. Die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD), Ackermann, sagte im sagte im DLF, es gebe nun mal keine hundertprozentige Sicherheit.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.